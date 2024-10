Rinnovo Kvara, la priorità di Conte è cambiata: ora deve tutelare lo spogliatoio

"L'accordo non si trova, a fine mese incontro decisivo con De Laurentiis". Così l'edizione odierna di Repubblica scrive sulla delicata trattativa per il rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia: "Il problema è però stavolta più complesso, perché c’è in gioco anche il rapporto personale tra l’attaccante georgiano e il suo allenatore, che a luglio si era “speso” di persona per riavvicinare le parti, offrendosi come garante per evitare il divorzio.

Ora invece la priorità del tecnico leccese è la salvaguardia dello spogliatoio. Kvaratskhelia senza firma - o ritorno al top - rischia insomma di perdere il posto, a beneficio del brasiliano Neres" si legge sul quotidiano.