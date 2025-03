Rinnovo Meret è priorità: manca un ultimo passaggio per le firme

Il Napoli punta a definire altri accordi per i rinnovi dei contratti dopo quello di Mathias Olivera, con Alex Meret che resta sicuramente la situazione più imminente da affrontare. A parlare della situazione è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La priorità è Meret che va in scadenza al 30 giugno, saranno necessari altri incontri con il suo entourage per raggiungere l'intesa sui bonus che ancora non è completa.

Le parti hanno concordato l'ingaggio di 2,5 milioni di euro, la durata del contratto fino al 2026 con opzione per un'altra stagione ma per arrivare alle firme, che scongiurerebbero l'ipotesi di perdere Meret a parametro zero, c'è bisogno di risolvere le ultime criticità sui bonus" si legge sul quotidiano oggi in edicola.