Rinnovo Mertens, ci sono ancora speranze: il Napoli pensa a un vice se resta Dries

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ci sono ancora speranze per raggiungere un accordo con Dries Mertens per il rinnovo di contratto. In tal caso, cambierebbe la strategia sulla trequarti e difficilmente il Napoli prenderebbe Deulofeu. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Nel caso dovesse restare «Ciro», allora il Napoli potrebbe propendere per un calciatore più giovane che possa fargli da vice. Ecco perché i prossimi giorni saranno decisivi".