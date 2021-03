Rinvio Juve-Napoli, CdM: "Richiesta legittima, ricorso Roma inutile e surreale"

"La richiesta di Napoli e Juve di evitare lo «stress» di tre partite in sette giorni è legittima". La pensa così il Corriere del Mezzogiorno, che tramite la penna di Monica Scozzafava commenta così il rinvio di Juve-Napoli e il ricorso avanzato dalla Roma: "La data della Lega va rispettata ma se c’è accordo diverso tra i due club non c’è ragione per non adeguarsi. L’azione della Roma non porterà a ulteriori cambiamenti di programma. Da statuto non è consentito fare ricorsi sul calendario delle gare: storia infinita, surreale. E inutile