Ritardo Stipendi, il Napoli pagherà entro martedì come Lotito ma ci sono anche 3 piccole

I club fanno i salti mortali per stare al passo per gli stipendi e non mancano chi preferisce aspettare l’ultimo momento (cioè il 1° dicembre) per restare in carreggiata ed evitare lo spettro delle penalizzazioni, scrive la Gazzetta dello Sport che analizza la situazione in Serie A. Il club di Aurelio De Laurentiis pagherà gli stipendi entro martedì ed è emerso che in una situazione ci sono sono anche la Lazio di Claudio Lotito, il Benevento, la Sampdoria di Massimo Ferrero e il Genoa di Enrico Preziosi, queste ultime due da tempo in lotta con le ristrettezze di bilanci in bilico.