Ritornato entusiasmo in città: prevendita in crescita per il Monza, la previsione

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Lo show col Verona ha rianimato i tifosi: prosegue spedita la prevendita per il Monza, in esaurimento Distinti e Curva B, buona risposta per gli altri settori, cresce l'attesa e l'entusiasmo per il debutto al Maradona. Dovrebbero essere più di trentamila i presenti, compresi gli abbonati, con altri quattro giorni a disposizione dei tifosi per iscriversi alla festa spinti dall'entusiasmo (anche) di un mercato mai così caldo come in questa fase. Lo scrive il Corriere dello Sport.