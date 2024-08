Ritorno al Monza: Zerbin ed un futuro che appare segnato

Ritorno in Brianza per Alessio Zerbin. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista potrebbe tornare lì dove aveva già vissuto in prestito gli ultimi sei mesi dello scorso campionato: "Il Monza spinge invece per il ritorno di Alessio Zerbin (25), che è in uscita dal Napoli e disponibile quindi a vivere una seconda avventura con la maglia dei biancorossi dopo quella della passata stagione. La pista è calda, caldissima, ma i colloqui tra le parti riprenderanno tra qualche giorno con l’obiettivo di arrivare ad un’intesa.

Non solo attacco: l’ad Adriano Galliani resta focalizzato sulla ricerca di un nuovo portiere e il nome in cima ai suoi pensieri è quello di Stefano Turati (22) del Sassuolo. I colloqui sono avviati, il Monza appare deciso ad affondare nonostante le resistenze dei neroverdi che non vorrebbero privarsi facilmente del loro giocatore".