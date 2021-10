Ritorno last-minute per Ospina: col Torino ritorna Meret dal 1'

Il momento di Alex Meret, che dovrebbe tornare titolare in campionato dopo l'ultima presenza il 29 agosto sul campo del Genoa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il portiere dovrebbe sfilare nuovamente dall’inizio dopo un’assenza in campionato prolungata ormai da fine agosto. E dunque dall’infortunio rimediato a Marassi con il Genoa alla seconda: Ospina, cioè l’uomo che da quella domenica le ha giocate praticamente tutte, concluderà i suoi impegni con la Colombia giovedì e rientrerà in gruppo soltanto sabato.

Alla vigilia della sfida con il Toro: un po’ quello che accadde prima della Juve, insomma, ma all’epoca Alex era fuori causa e per lui furono straordinari obbligati” si legge sul quotidiano.