Ritrova il killer instinct: le pagelle di Zielinski

Un gol pesantissimo. Piotr Zielinski trova la rete da tre punti nel tosto derby con la Salernitana e il Napoli resta in vetta alla classifica. Voto 6,5 per il polacco su Tuttosport: "Match winner. Sblocca la partita con un intelligente inserimento in area. Prova a dispensare qualità. Ci riesce ad intermittenza".

Stesso voto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Da sottopunta ha tutta la libertà che gli serve e spreca un po', ma trova un gol pesantissimo". 7 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Come tutti i compagni, primo tempo grigio. Ha però modo di farsi perdonare insaccando il gol-vittoria con quel killer instinct che troppo spesso gli è mancato. Fa tanto morale".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5