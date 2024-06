Rocchi resta designatore, Irrati si ritira e Orsato? Arbitri, le novità per il 2024-26

Non ci saranno grosse novità ai vertici dell'AIA nel prossimo biennio. Stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Rocchi dovrebbe essere confermare come designatore per il 2024-2026. Solito ruolo, dunque, per lui. Qualcosa di diverso invece potrebbe accadere nell'organico VAR a cominciare dalla prossima stagione: Irrati potrebbe lasciare definitivamente.

Anche Daniele Orsato potrebbe diventare presto un dirigente. Non ha ancora deciso, sta riflettendo se prendersi un periodo di pausa o rimettersi subito in gioco. L'arbitro, attualmente impegnato a Euro 2024, potrebbe guidare da subito la Can C o candidarsi a presidente dell'Aia.