Roma, Dybala in dubbio per il Napoli: cosa filtra da Trigoria

Oggi è un giorno importante per Paulo Dybala e per le sue condizioni in vista della partita di domenica contro il Napoli. L'argentino è stato gestito nella prima settimana per risolvere tutti i fastidi muscolari. Ranieri ha già chiarito pubblicamente di volerlo utilizzare il più possibile, perciò è immaginabile che gradatamente lo reinserirà in allenamento per poi provarlo nella squadra titolare in vista di Napoli-Roma. L'idea del nuovo allenatore, suscettibile di variazioni evidentemente, è ripartire dalla difesa a tre, nella quale anche Hummels e Hermoso possono diventare rinforzi importanti.

Lo scrive il Corriere dello Sport.