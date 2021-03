Roma, Fonseca ha preservato le energie: in quattro sono pronti per il Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiorna la situazione legata alla probabile formazione che Fonseca schiererà in campo contro il Napoli: "La Roma ha conquistato i quarti in Europa League, dovrà fronteggiare le assenze di Smalling, Veretout e Mikhtaryan (oltre a Bruno Peres squalificato) e recuperare le fatiche della trasferta in Ucraina. Fonseca ha potuto fare poco turn-over a Kiev, gestendo Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko che potrebbero formare il tridente contro il Napoli. L’allenatore portoghese ha tenuto in panchina anche Mancini per la difesa".