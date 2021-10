Roma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: tornano Ospina e Politano

Luciano Spalletti non ha dubbi sulla formazione da schierare stasera all'Olimpico contro la Roma. Vedremo un Napoli con l'undici-tipo, col rientro di Ospina tra i pali e quello di Politano in attacco al posto di Lozano. Si rivede ovviamente anche Osimhen, a riposo in Europa League, così come Fabian Ruiz e Rrahmani. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne