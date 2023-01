Roma, nessun dubbio su Pellegrini nel 3-5-2: il ballottaggio di Mourinho è un altro

Lorenzo Pellegrini domani sarà regolarmente al suo posto, guidando la Roma al Maradona contro il Napoli capolista

© foto di Image Sport

Lorenzo Pellegrini domani sarà regolarmente al suo posto, guidando la Roma al Maradona contro il Napoli capolista, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che "il capitano giallorosso non è ancora al meglio, ma stringerà i denti e scenderà in campo. Da capire se come mezzala o come trequartista, con Mourinho che potrebbe anche decidere di mettersi con il 3-5-2 per creare maggiore densità in mezzo al campo.