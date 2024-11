Roma, Ranieri chiede aiuto ai senatori subito col Napoli: i 9 nomi da cui ripartire

La Roma deve ripartire e, per farlo, Claudio Ranieri chiede aiuto ai suoi senatori. Si stratta del gruppo di giocatori che, all'interno dell'organico giallorosso, ha esperienza da vendere utile per uscire da questo periodo così complicato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nove da cui ripartire sono i seguenti: Mancini, Hummels, Hermoso, Angeliño, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini e Dovbyk.

A questi leader, il nuovo mister giallorosso chiede uno sforzo per aiutare tutti gli altri a uscire dalla crisi. Il centravanti ucraino con i suoi sei gol stagionali è colui che ha dato un maggiore supporto al gruppo, sebbene non tutto abbia funzionato al meglio in fase realizzativa. Ranieri a Dybala, El Shaarawy e Pellegrini chiede proprio questo: maggiore supporto ad Artem, maggiore pericolosità e imprevedibilità in attacco per riuscire a migliorere i numeri offensivi e trovare maggiori spunti per trovare la porta.

Viene inoltre chiesta sostanza chiesta a Cristante, sottotono in mezzo al campo e relegato per questo in panchina da Juric nelle ultime gare di Serie A (fatta eccezione contro il Bologna). Angeliño tornerà sulla fascia, a lui gli verrà chiesta una buona fase difensiva e un supporto anche a quella offensiva. Mancini-Hummels-Hermoso: difesa composta da questo trio, in cui chiaramente può rientrare anche N’Dicka. Ranieri abbasserà la linea difensiva per evitare ripartenze e buchi interni per cercare di metterli il più possibile a loro agio. A tutti e nove però chiederà aiuto, non solo tattico ma anche in termini di personalità: devono prendersi la Roma sulle spalle e guidarli già in queste prime delicate sfide contro Napoli, Tottenham e Atalanta.