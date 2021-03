Roma stasera impegnata in Ucraina per l'EL: Fonseca preserva Dzeko per il Napoli

Ieri la Roma è partita per Kiev, dove stasera sfiderà lo Shakhtar Donetsk in Europa League. Domani rientrerà in Italia e potrà svolgere soltanto un allenamento (più la rifinitura) prima del big match di domenica sera con il Napoli. A scriverlo è La Repubblica, secondo cui sarà dura per la formazione di Paulo Fonseca in campionato, viste le assenze di Smalling, Veretout e Mkhitaryan. Ma con gli azzurri dovrebbe esserci Dzeko, che stasera sarà preservato in Ucraina - sarà Mayoral il titolare - proprio per avere forze fresche domenica.