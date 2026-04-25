Editoriale CdS: "Senza uno dei Fab Four Napoli più logico e vivace"

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“Con la Cremonese 14 conclusioni nel primo tempo, contro la Lazio zero tiri in 90 minuti”.

Il Napoli rialza la testa e lo fa con una prova convincente, cancellando in un colpo solo la brutta notte contro la Lazio. Nell’analisi del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione sottolinea la risposta della squadra: “Si sono fatti perdonare. Hanno reagito da squadra vera, da gruppo che vuole rinviare ancora qualche giorno il passaggio di consegne”.

Meglio il Napoli senza i Fab Four

Numeri alla mano, la differenza è evidente: “Con la Cremonese 14 conclusioni nel primo tempo, contro la Lazio zero tiri in 90 minuti”. Decisiva la svolta tattica di Conte: “Il Napoli era più logico e più vivace, senza uno dei Fab Four e con Alisson e De Bruyne trequartisti”.

McTominay e De Btruyne in copertina

Sugli uomini copertina, Salvione non ha dubbi: “McTominay è stato straordinario, impetuoso negli inserimenti, con numeri da attaccante e bottino da fenomeno”. E poi De Bruyne: “Una reazione da fuoriclasse, finalmente il vero Kevin, tra assist, gol e rabbia”.