Ronaldo all'Ajax? Gazzetta: "Preferisce il calore della gente napoletana"

Focus su Cristiano Ronaldo e il possibile sbarco a Napoli sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "In queste ore frenetiche, a meno di cinque giorni dalla chiusura del mercato, è l’Ajax il vero ostacolo al ritorno della star portoghese in Serie A. In queste ore il club olandese sta respingendo il corteggiamento per l’attaccante Antony, la prima scelta di Ten Hag, il suo mentore in questi anni. Sinora la società di Amsterdam sta tenendo duro, nonostante il giocatore abbia chiesto esplicitamente di essere ceduto. Il no a 94 milioni messi sul piatto dal Manchester United ha fatto rumore. Ma la diga dell’Ajax resisterà anche nelle prossime ore? È proprio questa la vera incognita dell’affare-Ronaldo. Non a caso Mendes in queste ore sta lavorando in prevalenza sul fronte inglese, convinto di poter anticipare i concorrenti olandesi con la soluzione italiana. A questo riguardo va sottolineato come ad Amsterdam non è certo in discussione lo sbarco di CR7, che evidentemente preferisce la destinazione italiana: il girone di Champions sarebbe lo stesso, ma preferisce il calore della gente napoletana".