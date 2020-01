Ronaldo, tabù San Paolo: è uno dei pochi stadi che non ha ancora violato

In un anno e mezzo in Italia Cristiano Ronaldo ha già violato 10 stadi italiani, senza contare lo Stadium, facendo gol a 12 diverse squadre. Alla sua collezione manca il San Paolo. L'anno scorso fece fatica, fu troppo isolato, ma procurò comunque l'espulsione di Meret e la punizione che valse l'1-0 di Pjanic. Ma non riuscì ad andare a segno. Stasera ci riproverà per aggiungere anche l'impianto di Fuorigrotta alla lista. A scriverlo è Tuttosport.