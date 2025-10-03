Rrahmani è il vero pilastro della difesa: il dato sull'importanza di Amir

L'edizione odierna di Tuttosport mette sotto i riflettori Amir Rrahmani, definendolo il vero pilastro della retroguardia azzurra. Il difensore kosovaro, attualmente fermo ai box, ha dimostrato con i numeri la sua importanza: nelle due partite in cui è sceso in campo in questa stagione (contro Sassuolo e Cagliari) il Napoli non ha subito reti.

Un dato che diventa ancora più eloquente se confrontato con quanto accaduto subito dopo: nelle cinque gare giocate senza di lui, la squadra di Conte ha incassato ben sette gol. In termini percentuali, l’assenza di Rrahmani ha comportato un incremento dei gol subiti del 142,42%. Una statistica che conferma quanto il kosovaro sia centrale negli equilibri difensivi del Napoli