McTominay in difficoltà, Gazzetta; "Si è eclissato dopo un'estate tormentata"

Scott McTominay, mister dodici gol, l’Mvp dell’ultimo campionato, s’è un po’ eclissato e ci sta alla fine di un’estate tormentata, qualche acciacco e una preparazione soft". Dello scozzese scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il gol a Reggio Emilia, al Sassuolo, sembrava fungesse da filo azzurro, e invece il rendimento è calato e Napoli ora se ne sta a guardare questa medaglia a doppia faccia entusiasta e anche un po’ incredula.

Il calcio che nei bar sport ci sta da dominatore, ha prodotto una serie di libere interpretazioni da restare storditi: KDB, che non ha bisogno di presentazione, s’è trovato quasi nell’ingrato ruolo del convitato di pietra, come se la condizione di McTominay dipendesse dalla sua presenza o,

peggio ancora, come se avercelo rovinasse lo scozzese, isolandolo o depotenziandolo".