Tuttosport: "Questa mossa di Conte ha penalizzato McTominay"

Il vero nodo tattico in casa Napoli riguarda Scott McTominay. Questo il pensiero espresso sull'edizione odierna di Tuttosport, che parla delo scozzese, decisivo lo scorso anno con 13 gol e 6 assist in stagione, che oggi si trova in difficoltà nel progetto disegnato da Conte, che ha costruito la sua squadra attorno a Kevin De Bruyne.

Il centrocampista non segna da 574 minuti e nelle ultime due gare è stato sostituito quando il risultato era ancora in bilico, segnale di una fiducia parziale. Le difficoltà derivano dal nuovo assetto varato da Conte: nel tentativo di far convivere i migliori interpreti in mezzo al campo, il tecnico ha modificato l’impianto del 4-3-3 che aveva garantito lo scudetto. Un cambiamento che ha inevitabilmente penalizzato McTominay, relegato in una posizione defilata e con meno possibilità di incidere sotto porta. Lo scozzese accetta la nuova collocazione, ma il Napoli perde così gran parte della sua pericolosità offensiva che lo scorso anno aveva fatto la differenza spiega Tuttosport.