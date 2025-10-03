De Bruyne fuori dalla Top 11 di Champions, Hojlund inserito: la spiegazione

vedi letture

Kevin De Bruyne fuori dalla Top 11 del turno della seconda giornata Champions, mentre è stato inserito Hojlund, l’altro grande protagonista e l’altro migliore della serata. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il criterio di selezione, tra l’altro, prevede che gli undici giocatori debbano appartenere tutti a squadre diverse. Per la precisione, della formazione ideale del secondo turno fanno parte il portiere Çakır (Galatasaray); Dumfries (Inter), Gatti (Juve), Dier (Monaco), Nuno Mendes (Psg); Pepé (Villarreal), Odegaard (Arsenal), Sabitzer (Borussia Dortmund), Hauge (Bodo Glimt); Mbappé (Real Madrid), Hojlund.

Con questa motivazione: «È stato forte nei duelli e, soprattutto, ha segnato due gol con i suoi unici due tiri, regalando al Napoli la prima vittoria della stagione». Rasmus, tra l’altro, è il giocatore danese con più marcature multiple in Champions: tre in totale, due con lo United e una con il Napoli. Non segnava nella competizione dall’8 novembre 2023 contro il Copenaghen: un’altra doppietta ma 4-3 per i danesi contro i suoi Red Devils.