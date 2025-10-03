Napoli-Genoa, si va verso il sold out: ultimi biglietti disponibili

L’attesa, ora, è tutta per Napoli-Genoa di domenica alle ore 18, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che preannuncia un nuovo tutto esaurito allo stadio Maradona per la sfida con la squadra di Vieira.

Il sold out è vicino ed è prevedibile, come di consueto, anche se al momento ci sono ancora diversi settori con disponibilità come Tribuna Posillipo e l’anello inferiore dei Distinti. Quasi esauriti, invece, Tribuna Nisida e Distinti superiori. Gli altri settori sono terminati da giorni, da subito, al via della prevendita.