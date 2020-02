Rrahmani super contro Immobile, da Verona voto altissimo: "Duello d'altri tempi, ci mette cuore e stazza"

Ottima prova contro la Lazio, ieri sera, per Amir Rrahmani, nuovo difensore del Napoli. Con lui non si passa, voto 7 per il Corriere di Verona che ha così descritto la sua prestazione: "Quando incrocia Immobile, ne nasce un duello rusticano d'altri tempi: ci mette cuore e stazza, regge il confronto e il fromboliere del campionato rimane a bocca asciutta". Non era facile marcare Immobile ma lui, Rrahmani, ci è riuscito alla grande. Il Napoli apprezza.