Sacchi alla Gazzetta: "Napoli in crescita e senza coppe può essere la vera sorpresa"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato della giornata di campionato. Di seguito uno stralcio: "Molto complicata. Gli impegni internazionali influiranno sulla testa e sulle gambe dei giocatori. Juve ad Empoli? Trasferta non semplice. L’Empoli ha raccolto due pareggi ed è andato a vincere all’Olimpico contro la Roma. La Juve, certo, è superiore. I bianconeri sono partiti bene, hanno avuto una leggera flessione contro la Roma sul piano del gioco, però credo che abbiano imboccato la strada giusta. Thiago Motta ha le idee chiare, adesso dovrà far ruotare i giocatori per affrontare poi anche il Psv. L’Inter è la squadra che ha la rosa più ampia e più completa. Credo che Inzaghi utilizzerà il turnover, perché contro il City non si scherza mica"

Il Napoli era partito con il freno a mano tirato, ora pare in ripresa. Che cosa si aspetta a Cagliari? "Ho sentito che Conte ha detto chiaro e tondo a tutto il gruppo che a Cagliari ci sarà da sporcarsi le mani. Significa che lui ha già letto la partita e che vuole portare i suoi ragazzi su questo binario. Antonio è bravissimo a motivare la squadra. Il Napoli mi pare in notevole crescita, non è impegnato nelle coppe europee e, alla lunga, potrebbe essere la sorpresa di questa stagione".