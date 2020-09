Salta Milik alla Roma: è la seconda grande delusione in poche settimane

Salta la cessione di Dzeko, il matrimonio di Milik con la Roma non si fa più. È la seconda grande delusione per Arek in poche settimane, la Juventus l’ha sedotto e poi abbandonato, dopo i dubbi iniziali si era convinto del progetto giallorosso, la proposta economica e il ruolo da titolare assoluto l’avevano entusiasmato. Ora l'attaccante polacco è fuori rosa in attesa di una nuova squadra. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.