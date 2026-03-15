Salvione sul CdS: "Zero tiri e possesso sterile per un tempo, poi i campioni cambiano tutto"

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Il successo del Napoli contro il Lecce porta la firma dei campioni e delle scelte di Antonio Conte. Nell’editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Pasquale Salvione analizza la gara del Maradona sottolineando come la svolta sia arrivata con gli ingressi dalla panchina di De Bruyne e McTominay. “I campioni fanno la differenza. Sempre. Quando sei in difficoltà e ti puoi permettere il lusso di estrarre dal mazzo due assi, tutto diventa più facile. Hai la possibilità di cambiare il senso di una partita in un secondo. Conte era in enorme sofferenza, il Lecce aveva in mano il gioco”.

Il commento di Salvione su Napoli-Lecce

Il giornalista descrive un primo tempo complicato per gli azzurri, incapaci di reagire al pressing degli avversari: “Zero tiri in porta, un possesso palla fine a se stesso, la fragilità sulle ripartenze veloci di Banda e compagni. L’allenatore azzurro si è girato verso la panchina e non ci ha pensato due volte”. Poi la svolta: “Quando all’intervallo ha richiamato un irriconoscibile Anguissa e un esausto Elmas, ha giocato due carte che quasi sempre fanno saltare il banco. Gli ingressi di De Bruyne e McTominay hanno cambiato faccia al Napoli, non solo con le loro giocate ma soprattutto con la loro personalità”.