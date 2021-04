Samp-Napoli, probabili formazioni CdS: tornano Manolas e Politano dal 1'

Il Napoli si appresta a sfidare la Sampdoria in trasferta e Rino Gattuso ha già scelto la formazione da mandare in campo, secondo i quotidiani. Anche per il Corriere dello Sport non ci sono tanti dubbi, l'allenatore azzurro farà 5 cambi. Si rivedranno Ospina, Manolas, Mario Rui, Politano e Osimhen dall'inizio, rispettivamente ai posti di Meret, Rrahmani, Hysaj, Lozano e Mertens. Di seguito le probabili formazioni.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Verre, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen