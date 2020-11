Sarà Maradona Stadium a tempo di record: arriva l'annuncio di De Magistris

Presto il San Paolo si chiamerà, a tempi di record, stadio Maradona. L’iter è partito: il sindaco l’ha annunciato, poi è stato contattato il prefetto di Napoli, Marco Valentini, che ha spiegato di essere pronto a concedere la deroga per intitolare subito la struttura di Fuorigrotta senza attendere i dieci anni dalla morte di Diego. Quindi, la consigliera Laura Bismuto ha convocato già per lunedì 30 novembre la Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli. "Nel giro di 10-15, giorni in tempi rapidissimi, chiuderemo la pratica formale", ha giurato de Magistris. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.