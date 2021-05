Sarri, difficile il ritorno a Napoli: spunta la pista Premier League

Dove andrà Sarri, ora che è sfumata l'ipotesi Roma? Difficile la pista Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Guardando alla prossima stagione, l’opzione più probabile porta, anzi riporta Maurizio Sarri in Premier League. Con il Chelsea, l ’ex tecnico di Napoli e Juventus ha vinto in Europa League dimostrando di saper lavorare bene anche in un top club del campionato più importante del mondo. Il suo procuratore Ramadani ha qualche contatto in corso, ma tutto è ancora a livelli minimi".