Sarri-Fonseca: destini incrociati sull'asse Napoli-Roma?

Maurizio Sarri è pronto a tornare su una panchina di Serie A a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Napoli pensa a quello che sarebbe un clamoroso ritorno, dopo l'addio non senza screzi con De Laurentiis e l'avventura alla Juventus della passata stagione, ma attenzione anche alla Roma, che non è così certa di continuare con Paulo Fonseca. Proprio il portoghese piace però anche ad ADL, che apprezza il suo lavoro fatto nella Capitale. E al portoghese le sfide come quella di Napoli piacciono.