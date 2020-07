Sassuolo, Carnevali: "Boga non lo vendiamo, abbiamo progetto ambizioso con De Zerbi"

Nel corso di una lunga intervista ai microfoni di TuttoSport, l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di alcuni del calciatori del Sassuolo: "Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma le abbiamo fermate tutte. Non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi, con Berardi bandiera di qusta squadra. Non ci poniamo limiti e il nostro modello è l'Atalanta".