Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la vittoria degli azzurri e sottolinea un episodio che può dare grande fiducia ad Alex Meret.

© foto di www.imagephotoagency.it

Scacciate le ombre del passato: Meret e la parata che sa di svolta. Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la vittoria degli azzurri e sottolinea un episodio che può dare grande fiducia ad Alex Meret.

"Non c’è una zona, né una fase che appartenga al Liverpool, domato nel suo apparato offensivo, congelato in mezzo, sconcertato nella sua immobile difesa, che (2' st) vede sfilare via Simeone a campo aperto per l’assist comodo a Zielinski. Ciò che rimane al Liverpool è l’orgoglio, la capacità di approfittare di un errore gratuito in uscita che Di Lorenzo si lascia sfuggire, per il 4-1 di Luis Diaz, ma il Napoli ha ampiezza e capacità di anestetizzare la sfida, di tenersela per sé, sprecando ancora con Lozano. E poi, per gradire, offre a Meret la possibilità di scacciare via qualsiasi ombra del passato con un colpo di reni su Luis Diaz. I titoli di coda cominciano a scivolare in fretta"