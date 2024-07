Scambio Chiesa-Di Lorenzo? Era un'ipotesi, ma Conte ha cambiato tutto: il retroscena

La fermezza del Napoli e di Conte pare aver fatto breccia nel desiderio del terzino di cambiare squadra.

Federico Chiesa al Napoli, Giovanni Di Lorenzo alla Juventus. E' emersa anche quest'ipotesi nelle scorse settimane, un'opzione che però adesso è da depennare. Lo scrive Tuttosport: "La Juventus valuta Chiesa una quarantina di milioni, ma il contratto in scadenza tra un anno non la mette certo in posizione di forza in una trattativa; il giocatore vorrebbe guadagnare di più dei cinque milioni netti attuali e giocare in un club che disputi la Champions. Paletti che restringono il campo delle possibili operazioni, pur lasciando a Giuntoli e Ramadani spazio per muoversi alla ricerca della soluzione giusta.

Uno scambio, per esempio, con un altro giocatore che non rientra nei piani del suo club o vuole lasciarlo. Quest’ultimo caso poteva essere quello di Di Lorenzo, ma la fermezza del Napoli e di Conte pare aver fatto breccia nel desiderio del terzino di cambiare squadra. Peraltro l’ingaggio attuale di Chiesa sarebbe già al top per gli azzurri, che non giocheranno le coppe".