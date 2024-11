Scatta l'allarme per McTominay: problema alla caviglia in nazionale

Quest'oggi a Castel Volturno è fissata la ripresa della preparazione verso la sfida alla Roma ed Antonio Conte potrà contare sui primi rientri dei nazionali, a partire dagli italiani Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori e Meret, ma anche quello di Romelu Lukaku rientrato prima dal Belgio evitando la seconda gara ininfluente ai fini del raggruppamento (e non preoccupano le sue condizioni, gestite normalmente da tempo) così come Amir Rrahmani squalificato per la seconda gara del Kosovo. Non ci sarà Lobotka che in patria rilanciano nuovamente dal primo minuto nonostante la gara ininfluente della sua Slovacchia. Dopo l'ennesima serata di Nations League, però, ci sono nuove situazioni da valutare per Antonio Conte ed il suo staff e che rischiano di incidere anche sulle scelte verso la ripresa del campionato.

Allarme McTominay?

A tenere in ansia il Napoli stavolta sono le condizioni dello scozzese, uscito al 76' della sfida vinta 2-1 in Polonia e che ha permesso alla Scozia di evitare l'ultimo posto nel raggruppamento. Scott McTominay, non proprio uno che alza bandiera bianca molto facilmente, ha lasciato il campo toccandosi la caviglia sinistra per poi essere monitorato dallo staff medico della nazionale. Un problema nato apparentemente senza aver subìto alcun colpo, ma probabilmente a causa di un movimento innaturale sul terreno di gioco. Il centrocampista quest'oggi rientrerà a Napoli e verrà valutato dallo staff medico del dottor Canonico: solo a quel punto si capirà qualcosa di più concreto sulle sue condizioni.