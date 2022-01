Sconcerti categorico: "Con Vlahovic la Juve andrà in Champions"

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha analizzato l'acquisto da parte della Juventus di Dusan Vlahovic. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Con Vlahovic la Juve non diventa imbattibile, ma compie un passo avanti impetuoso, fondamentale. Vlahovic è uno splendido attaccante, completo e giovanissimo. Ha tecnica e fisico, è generoso, con una emotività serba che diventa spesso silenzio, ma mai rancore. Gioca per sé e per la squadra, è sempre teso sul campo

Non so quanto potrà impiegare a prendersi la squadra, anche il miglior centravanti dipende dai compagni e la Juve non è bravissima nel portare avanti il pallone. Ma è molto forte. Vlahovic ha ventuno anni, ha un respiro infinito. Credo che la sua Juve comincerà l’anno prossimo, ma già adesso cambia la prospettiva della corsa Champions, la Juve ci andrà. Vlahovic è adatto anche ad Allegri. Ama lo spazio che lascia il contropiede e sta benissimo in area ad aspettare davanti al suo difensore".