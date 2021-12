Sconcerti distrugge Bakayoko: "Il calcio non è il suo mestiere a questi livelli"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, nel suo articolo per il quotidiano si è soffermato anche sul centrocampo del Milan: "Bakayoko è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso, fisicamente splendido, ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente. I suoi vuoti mandano in confusione anche Bennacer, giocatore molto importante per la qualità del suo gioco”.