Sconcerti duro: "Insostenibile maxi-recuperi in Serie A, avremmo 380 partite da allungare a discrezione dell’arbitro"

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha espresso la sua sui maxi-recupero che ci sono al Mondiale del Qatar. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "C’è una sola spiegazione per i tempi di recupero infiniti: si è scelto di arrivare al tempo effettivo [...]. Non c’è più una partita complessiva, ma due situazioni diverse, una quando la palla è in campo e una quando il gioco è fermo. L’idea è circolata altre volte, ma non è mai stata presa seriamente. L’interruzione casuale è una parte fondamentale del calcio, sta dentro il gioco a pieno titolo. Non perdere tempo inutilmente, questo sì è un problema, ma il recupero serve a compensare la lentezza. Ma non si può ogni volta far ripartire l’orologio. Il recupero è sempre stato il riassunto del tempo perso, non la replica. Oggi si accetta perfino il recupero sul recupero, 2 minuti su 10 sono il 20%. Non credo sia una buona idea.