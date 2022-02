Sconcerti: "Inter dispersa, ora il Napoli sembra il più geometrico delle tre"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato sul Corriere della Sera la disfatta rimediata dall’Inter contro il Sassuolo e in generale l’andamento della corsa al vertice della classifica: “Il calo dell’Inter era nell’aria, chi voleva vederlo l’aveva visto. […] L’Inter in realtà è stanca per la somma degli impegni: Lazio-Atalanta-Venezia-Milan-Liverpool-Sassuolo. Tre sconfitte, un pareggio e due vittorie. Non un cammino brillante, un viaggio da squadra in difficoltà, che ha pochi ricambi. […] L’Inter sembrava una squadra completa, ma nella fatica si è come dispersa. Non ha avversari migliori, ma quei pochi li soffre. Siamo nell’alto mare aperto, ogni settimana dobbiamo cambiare riferimento. Nessuno pensava che il Milan avrebbe guadagnato un punto pareggiando a Salerno, eppure è accaduto. La tentazione oggi è pensare il Napoli il più geometrico del gruppo, ma resta tutto da dimostrare. Oggi sappiamo che non c’è una squadra più brava”.