Sconcerti: "Napoli superiore agli avversari, gioca meglio anche senza Osimhen e Fabiàn"

TuttoNapoli.net

Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, scrive così della corsa scudetto che vede coinvolte Napoli, Inter e Milan: "La Juve è diventata una squadra, si ricominciasse adesso sarebbe in linea, ma non è così, la stagione non c’è praticamente più. Non conta nemmeno che l’Inter sembri la terza delle tre di testa, per gioco e condizione fisica.

Non si arriva a maggio perfetti, la corsa adesso è pesante, contano solidità e fortuna. Questo successo a Torino non costerà una critica e rilancerà la voglia. Ma il Napoli gioca meglio anche senza Osimhen, Fabian Ruiz e Di Lorenzo, è superiore spontaneamente ai suoi avversari. Il Milan forse è andato oltre le sue alternanze e soprattutto ha un buon calendario. Ha quasi tutto in mano. Se è da scudetto, lo vincerà. Ricominciando da stasera".