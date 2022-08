Sconcerti sul CorrSera: "Kvaratskhelia ha già segnato più di Insigne in tutto l'anno scorso"

Mario Sconcerti pazzo di Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista di è espresso così sul Napoli nel suo editoriale per il Corriere della Sera

Mario Sconcerti pazzo di Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista di è espresso così sul Napoli nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “Oggi siamo già a tre partite senza gol. Non ne mancano al Napoli e a questo straordinario Kvaratskhelia che ha già segnato un gol in più di quelli segnati da Insigne in tutta la scorsa stagione. Mi ricorda un Meroni più strutturato fisicamente, meno dolce sul pallone, ma con una velocità nelle curve sorprendente”.