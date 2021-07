Sconcerti sul CorSera: "Spalletti campione di carisma, farà benissimo"

Il direttore, Mario Sconcerti, ha scritto la sua sul Corriere della Sera in merito ai nuovi tecnici di A: "Sarà il campionato degli allenatori, Mourinho in un mese è diventato tutta la Roma, l'impegno della società nei suoi confronti è immenso. Allegri è più avanti perché torna dentro le sue abitudini, la Juve tornerà ad essere la squadra di riferimento. Inzaghi sa costruire squadra, conosce il calcio, non so se sia già all'altezza dell'Inter. Spalletti andrà benissimo a Napoli, è un capitano di carisma. Ma il lavoro migliore lo farà Sarri alla Lazio: è la sua società, pochi comandanti e ottima organizzazione".