Scontri sull’A1, maxi blitz: perquisizioni nei confronti di 33 soggetti, 12 napoletani

Le digos di Roma e Napoli hanno collaborato con il tribunale di Arezzo per individuare altri soggetti coinvolti negli incidenti che a gennaio paralizzarono l'autostrada A1

Le digos di Roma e Napoli hanno collaborato con il tribunale di Arezzo per individuare altri soggetti coinvolti negli incidenti che a gennaio paralizzarono l'autostrada A1. A riferirlo è l’edizione online di Repubblica che fa sapere che l’operazione ha messo in atto all’alba 33 perquisizioni.

“L’azione degli agenti è scattata in concomitanza ad Arezzo, Napoli e Roma: una persona è stata raggiunta nella propria abitazione ad Arezzo, un ultras dell’Arezzo ritenuto legato ai Fedayn romanisti. Altre 12 perquisizioni hanno raggiunto tifosi del Napoli, identificati come partecipanti a quegli incidenti. Ma la mole più massiccia di interventi ha riguardato Roma, dove gli agenti sono entrati in casa di 20 persone, tutte in qualche forma coinvolte nell’episodio di violenza di gennaio”.