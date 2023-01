Scontri sulla A1, spuntano gli audio: "Ne hanno accoltellato uno, a un altro hanno spaccato gambe e braccia"

Non si esclude che qualcuno abbia scelto di non andare in ospedale per non essere individuato come uno dei partecipanti agli scontri".

"Sono almeno 150 i facinorosi napoletani che hanno preso attivamente parte agli scontri contro i romanisti divampati all’altezza dell’autogrill di Badia al Pino in provincia di Arezzo". Questo l'approfondimento del quotidiano Repubblica dedicato agli scontri tra ultrà romanisti e napoletani sulla A1.