Scudetto a piedi: trasporti potenziati, 65 coppie di soccorritori e 40 ambulanze

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, per domenica sono stati potenziati i servizi pubblici con le metropolitane che funzioneranno sino a mezzanotte. La centrale operativa del 118 sarà coordinata con la centrale interforze. Allertati tutti i pronto soccorso della città. Previsti punti di primo soccorso nelle zone nevralgiche, con delle tende messe a disposizione dalla Protezione Civile e ambulanze fisse in diversi punti. Saranno 40. Un faro rosso sparato verso l’alto ne segnalerà la presenza. Inoltre ci sono anche moto-mediche per favorire la rapidità delle chiamate di soccorso. E ancora 65 coppie di soccorritori diffuse in città, con zainetto che contiene anche un defibrillatore.