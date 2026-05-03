Muro Rrahmani, è il migliore per i quotidiani: "Una giocata vale un gol"

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Amir Rrahmani torna protagonista e trascina la difesa del Napoli con una prestazione di spessore contro il Como.

Amir Rrahmani torna protagonista e trascina la difesa del Napoli con una prestazione di spessore contro il Como. Il centrale kosovaro, al rientro dopo l’infortunio, ha salvato subito un gol fatto e ha ricevuto giudizi positivi da tutta la stampa. Il Corriere dello Sport gli assegna 7: “Eroico dopo 7'22": salva sulla linea un tiro di Douvikas… partita da leader. Affaticato, chiede il cambio”. Sulla stessa linea Tuttosport (7): “Il salvataggio sulla linea a Milinkovic ormai saltato vale come un gol”.

Rrahmani "fa gol"

Per La Gazzetta dello Sport è da 6,5: “Seconda partita consecutiva dopo l’infortunio… il salvataggio su Douvikas vale un gol”. Stesso voto per Il Mattino: “Salva subito su Douvikas… cresce alla distanza mostrando la solita personalità”. Un ritorno decisivo, che conferma quanto Rrahmani sia centrale negli equilibri del Napoli.