Editoriale CdS: "Che sofferenza, ma passo verso la Champions! Rrahmani top, KDB flop"

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Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Pasquale Salvione sottolinea come “un altro piccolo passo verso il traguardo” sia stato compiuto dal Napoli

Un punto che pesa nella corsa Champions, ma anche una prestazione da analizzare. Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Pasquale Salvione sottolinea come “un altro piccolo passo verso il traguardo” sia stato compiuto dal Napoli dopo il pari di Como, con la qualificazione ormai “distante solo quattro punti”.

Che sofferenza per il Napoli

Il collega evidenzia le difficoltà della gara: “Ha sofferto tanto il Napoli al Sinigaglia”, salvato però da “Milinkovic e Rrahmani, insuperabili nei loro interventi”. Proprio il difensore kosovaro è indicato come chiave: “Il ritorno di Rrahmani ha ridato solidità alla difesa. Non può essere un caso”. Non manca il rammarico: “È uscito dal campo con un enorme rammarico per le due occasioni sprecate nel finale”. Infine, una stoccata a De Bruyne: “Non è mai entrato nel vivo del gioco… si è fatto notare per una inconsueta imprecisione nei passaggi”.