Como-Napoli, moviola Gazzetta: c'è un errore grave dell'arbitro

Como-Napoli, moviola Gazzetta: c'è un errore grave dell'arbitroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Non sono mancate le polemiche arbitrali in Como-Napoli, con diversi episodi analizzati da La Gazzetta dello Sport.

Non sono mancate le polemiche arbitrali in Como-Napoli, con diversi episodi analizzati da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ricostruisce così i momenti chiave della gara del Sinigaglia. “Prima azione pericolosa del Napoli: percussione di Alisson sulla destra, con Hojlund a centro area che sbatte su Diego Carlos e rimane a terra. Scontro fortuito, giusto proseguire”. Un primo episodio valutato correttamente dalla direzione di gara.

Un errore dell'arbitro, per Gazzetta

Diverso il giudizio su quanto accaduto poco dopo: “Dopo la mezzora Perrone rimane a terra sanguinante al naso per una sbracciata di De Bruyne, involontaria, ma non vista dall'arbitro”. Un contatto che per la Rosea avrebbe meritato maggiore attenzione. Infine, la critica più netta riguarda un’altra decisione: “Errore abbastanza grave fischiare fallo di Douvikas su Rrahmani (spalla contro spalla) in un'azione che poteva diventare pericolosa”.