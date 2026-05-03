Como-Napoli, moviola Gazzetta: c'è un errore grave dell'arbitro
Non sono mancate le polemiche arbitrali in Como-Napoli, con diversi episodi analizzati da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ricostruisce così i momenti chiave della gara del Sinigaglia. “Prima azione pericolosa del Napoli: percussione di Alisson sulla destra, con Hojlund a centro area che sbatte su Diego Carlos e rimane a terra. Scontro fortuito, giusto proseguire”. Un primo episodio valutato correttamente dalla direzione di gara.
Un errore dell'arbitro, per Gazzetta
Diverso il giudizio su quanto accaduto poco dopo: “Dopo la mezzora Perrone rimane a terra sanguinante al naso per una sbracciata di De Bruyne, involontaria, ma non vista dall'arbitro”. Un contatto che per la Rosea avrebbe meritato maggiore attenzione. Infine, la critica più netta riguarda un’altra decisione: “Errore abbastanza grave fischiare fallo di Douvikas su Rrahmani (spalla contro spalla) in un'azione che poteva diventare pericolosa”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro