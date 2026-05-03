Conte concede un po' di riposo al Napoli: ecco quand'è fissata la ripresa a Castel Volturno

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Il Napoli rallenta a Como ma resta pienamente in corsa per la Champions League. Lo 0-0 del Sinigaglia rinvia la festa qualificazione, ma non cambia la rotta degli azzurri, attesi ora da un’altra sfida decisiva. Come riportato da Il Mattino, Antonio Conte ha deciso di concedere “due giorni di riposo” alla squadra dopo la trasferta lombarda. Al rientro in città è scattato il rompete le righe, con i calciatori liberi tra domenica e lunedì.

Allenamenti NapolI: ripresa in programma martedì

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio a Castel Volturno, quando il gruppo tornerà ad allenarsi per preparare la gara contro il Bologna, in programma lunedì al Maradona. Una settimana corta ma intensa, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria e avvicinare in modo definitivo la qualificazione europea.